تقلبات الذهب تتجاوز عملة “البيتكوين” في أعنف تحركات سعرية منذ 2008

أصبح الذهب أكثر تقلبا من عملة “البيتكوين”، في دلالة على أن الارتفاع الحاد للمعدن الأصفر قد تحول إلى تقلبات سعرية عنيفة تضاهي أكثر فتراته اضطرابا خلال العقدين الماضيين.

ووفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”، ارتفعت تقلبات الذهب على مدى 30 يوما إلى أكثر من 44% وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. ويتجاوز ذلك مستوى التقلب البالغ نحو 39% لعملة “البيتكوين”، العملة المشفرة الأولى في العالم، التي توصف بالذهب الرقمي.

وجاء ذلك بعد انهيار واسع النطاق تشهده سوق المعادن النفيسة، إذ فقد الذهب والفضة خلال يوم واحد 4.02 تريليون دولار من قيمتهما السوقية. وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تجاوزت الخسائر الإجمالية لسوق المعادن النفيسة 10 تريليونات دولار، وفقا لما أفاد به محللون.

ويمثل ذلك انعكاسا غير معتاد، إذ ينظر إلى الذهب عادة على أنه مخزن أكثر استقرارا للقيمة مقارنة بالعملات المشفرة المعروفة بحساسيتها العالية للمضاربات. ومنذ إطلاق عملة “البيتكوين” قبل 17 عاما، لم يكن الذهب أكثر تقلبا منها سوى في مناسبتين فقط، كان آخرهما في مايو الماضي خلال تصاعد التوترات التجارية التي أثارتها تهديدات الرسوم الجمركية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي الأونة الأخيرة ساهم عدم اليقين الاقتصادي في دفع المعادن النفيسة إلى مستويات قياسية فاجأت حتى المخضرمين في الأسواق. بالمقابل، لم تستفد عملة “البيتكوين” من العوامل نفسها، إذ تراجعت إلى أدنى مستوى لها في عشرة أشهر اليوم الاثنين بعد موجة بيع خلال عطلة نهاية الأسبوع، موسعة خسائرها إلى أكثر من 40% منذ ذروتها في أكتوبر الماضي.

المصدر: بلومبرغ