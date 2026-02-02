خسائر مستثمري الذهب 7.4 تريليون دولار وموجة ضخمة لشراء السبائك في دولة عربية

تسبب انخفاض أسعار الذهب بخسائر سريعة للمستثمرين في الذهب والفضة قدرت بنحو 7.4 تريليون دولار.

وعاشت أسواق الذهب والفضة على صفيح ساخن خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تراجع حاد غير متوقع خسر معه المعدن الأصفر، لا سيما بتداولات الخميس والجمعة نحو 11% ليصل مستوى 4895.1 دولار للأونصة بعد أن سجل نحو 5600 دولار الأيام الماضية فيما فقدت الفضة نحو 30%.

وجاءت موجة الشراء المباشر للسبائك من الأفراد للاستفادة من التراجع الحاد للأسعار أملا في معاودة الذهب لصعوده، وفي أسواق الكويت سجل سعر غرام الذهب انخفاضا خلال الخميس والجمعة ووصل إلى نحو 7 دنانير.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن سوق الذهب للكويت شهدت ازدحاماً لشراء السبائك والعملات الذهبية علاوة على إقبال الكثيرين على الشراء من خلال التطبيقات المعتمدة التي وصل فيها انتظار تسلم المشتريات في الحساب لثلاثة أيام.

وأكد خبراء وأصحاب محلات ذهب للصحيفة أن الإقبال الأكبر كان خلال ليلة الجمعة على شراء السبائك والعملات الذهبية بأوزان مختلفة بدءاً من 5 إلى 20 غراماً إضافة إلى الليرة الذهبية سواء السويسرية أو العثمانية، مشيرين إلى أن سعر البيع كان لحظياً ومرتبطاً بالأسعار المعلنة.

روسيا اليوم