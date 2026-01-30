هبوط النفط والذهب رغم تسجيل مكاسب شهرية تاريخية

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 4% خلال تعاملات اليوم الجمعة، على خلفية أنباء عن احتمال تولي شخصية تميل إلى التشديد النقدي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أن المعدن النفيس لا يزال يتجه نحو تحقيق أقوى مكاسب شهرية له منذ عام 1980، مدفوعًا بإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.

وبحلول الساعة 03:23 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.9% إلى 5183.21 دولار للأوقية، بعد أن كان قد تراجع بنحو 5% في وقت سابق من الجلسة، فيما سجل في الجلسة الماضية مستوى قياسيًا جديدًا عند 5594.82 دولار للأوقية.

وفي أسواق الطاقة، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الجمعة، متراجعة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، لكنها لا تزال تتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها منذ سنوات، في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، خاصة مع مخاوف من هجوم أمريكي محتمل على إيران قد يؤثر على إمدادات النفط.

وبحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار91 سنتًا إلى 69.80 دولار للبرميل، بعد أن أنهت الجلسة السابقة مرتفعة بنسبة 3.4%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 31 يوليو، ومن المقرر أن ينتهي عقد مارس لاحقًا اليوم، فيما انخفضت عقود أبريل – الأكثر تداولًا – بمقدار1.07 دولار إلى 68.52 دولار للبرميل.

