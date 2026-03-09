الكويت تعلن “القوة القاهرة”

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة “القوة القاهرة” على مبيعات الخام وخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا، بسبب “العدوان المستمر من جانب إيران ضد دولة الكويت”.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن التخفيضات بدأت السبت، ومن المرجح أن ترتفع تدريجيا اعتمادا على مستويات التخزين، مؤكدة أن الإجراء “احترازي بحت، وسيتم مراجعته مع تطور الأوضاع”، مع بقاء احتياجات السوق المحلية متوفرة بالكامل.

ويُعد مضيق هرمز الطريق الوحيد لخروج النفط الكويتي، وقد تسبب التصعيد الإيراني في تباطؤ حركة الشحن وامتلاء صهاريج التخزين.

تنضم الكويت (خامس أكبر منتج في أوبك) إلى قائمة الدول الخليجية التي اضطرت لتقليص الإمدادات، حيث بدأ العراق كبح إنتاجه مع امتلاء التخزين، وأغلقت السعودية أكبر مصفاة لديها، وأوقفت قطر أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم بعد هجمات بطائرات مسيرة.

ساهمت هذه التخفيضات في دفع سعر خام برنت لتسجيل أعلى إغلاق في أكثر من عامين عند نحو 93 دولارا للبرميل. وكانت الكويت تنتج قرابة 2.57 مليون برميل يوميا في يناير، وتبلغ طاقة مصافيها الإجمالية نحو 1.4 مليون برميل يوميا، بما في ذلك مصفاة الزور العملاقة.

روسيا اليوم