النفط والذهب يواصلان الصعود مع تفاقم الحرب على إيران

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً اليوم (الخميس)، وذلك مع ازدياد المخاوف من استمرار إغلاق مضيق هرمز وتوسع المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أدى إلى اضطراب واسع في تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط، كما صعدت أسعار الذهب للسبب ذاته.

وارتفع خام برنت بنحو 2.05% ليصل إلى 83.07 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.60% مسجلاً 76.60 دولار للبرميل.

ويأتي ارتفاع الأسعار بعد اتساع نطاق الحرب، إذ استهدف هجوم أمريكي سفينة حربية إيرانية قرب سواحل سريلانكا أمس (الأربعاء)، في وقت أيّد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري العمليات العسكرية دون فرض قيود تشريعية عليها.

وتوقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات الطاقة العالمية لليوم الخامس على التوالي، فيما قال جيه.بي. مورجان في مذكرة للعملاء إن إيران أحجمت عن استهداف معظم البنية التحتية الحيوية للطاقة، لكنها أبقت مخاطر الشحن عند مستويات مرتفعة للغاية، موضحا أن تقديراته تشير إلى أن نحو 329 ناقلة نفط عالقة في الخليج.

كما أفاد مسؤولون بأن العراق، ثاني أكبر منتجي “أوبك”، خفّض إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا نتيجة نقص سعات التخزين وتوقف أحد طرق التصدير الحيوية، كما أعلنت قطر حالة القوة القاهرة على صادرات الغاز الطبيعي المسال، مع تقديرات تشير إلى أن العودة لمستويات الإنتاج الطبيعية قد تستغرق شهراً على الأقل.

في السياق ذاته، ارتفعت ‌أسعار الذهب اليوم (الخميس)، وسط تراجع الدولار وبعدما دفع اتساع الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين إلى اللجوء إلى الأصول الآمنة، حيث صعد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.8% إلى 5176.69 دولار للأوقية (الأونصة)، وزدات العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1% إلى 5186.30 ‌دولار.

وارتفع الذهب الذي عادة ‌ما يُنظر إليه على أنه من أصول الملاذ الآمن بنحو 20% منذ بداية العام وحتى الآن، وسجل ‌مستويات قياسية متتالية وسط تزايد عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي.

ويترقب المستثمرون ⁠حاليا ⁠بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة التي ستصدر في وقت لاحق اليوم وتقرير التوظيف في الولايات المتحدة لشهر فبراير شباط المقرر صدوره غدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 84.43 دولار للأوقية، وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 2.1% إلى 2193.65 دولار، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1683 دولارا.

