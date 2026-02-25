إدراج مشروع الرماش ضمن مشروعات اللجنة الاقتصادية للعام 2026

بحث وزير الزراعة والري عصمت قرشي، لدى لقائه الثلاثاء بمكتبه بأركويت، مدير عام الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار المهندس نور الدين داؤود موسى والوفد المرافق له، بحثا سبل دعم القطاع الزراعي بالولاية وإعادة تأهيل المشروعات المتضررة.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المركز والولايات.

وتناول الاجتماع التحديات التي واجهت ولاية سنار جراء الأضرار التي طالت البنية التحتية للمشروعات الزراعية، لا سيما مشروعات الري الكبرى، وناقش آليات إعادة الإعمار واستعادة النشاط الإنتاجي.

وأكد الوزير دعمه الكامل لنهضة الزراعة بسنار، مشيراً إلى توجه الوزارة لتوطين إنتاج التقاوي لسبعة محاصيل استراتيجية، من بينها فول الصويا والقطن والذرة الشامية، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع الإنتاجية.

وأعلن إدراج مشروع الرماش الزراعي ضمن مشروعات اللجنة الاقتصادية لحكومة الأمل للعام 2026، باعتباره من أولويات مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

وشدد قرشي على أهمية حصر الأراضي الزراعية وإعداد خرائط استثمارية واضحة لجذب المستثمرين، لافتاً إلى أن من أولويات حكومة الأمل التوسع في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية، والمضي في برامج التحول الرقمي وبناء شراكات تمويلية، على أن يتم التمويل عبر الجمعيات الزراعية دعماً لصغار المنتجين.

من جانبه، استعرض المهندس نور الدين داؤود موسى حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية بالولاية، مبيناً أن الزيارة تهدف إلى تفعيل الشراكة بين الوزارة الاتحادية وحكومة الولاية لجذب الاستثمارات إلى مشروع الرماش ودعم الجمعيات الزراعية وصغار المزارعين.