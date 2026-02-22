قطر الخيرية تباشر تنفيذ مشروع إفطار الصائم في السودان

باشرت قطر الخيرية تنفيذ مشاريعها الرمضانية في السودان، حيث بدأت الفرق الميدانية توزيع السلال الغذائية ضمن مشروع إفطار الصائم للأسر النازحة والمتعففة بمركز إيواء السلام والسعادة بمنطقة دار السلام في مدينة بورتسودان، وذلك بدعم كريم من أهل الخير في قطر.

ويأتي توزيع السلال الغذائية للأسر المتعففة وأسر الأيتام المكفولين لدى قطر الخيرية بالسودان ضمن حملتها الرمضانية لهذا العام، التي تستهدف التنفيذ في نحو 43 دولة حول العالم، حيث يبلغ عدد المستفيدين في السودان أكثر من 15,700 شخص.

وأوضح الصادق خليفة تية، مشرف مركز إيواء السلام والسعادة بمنطقة دار السلام مربع (3)، أن توزيع السلال الغذائية الرمضانية بالمركز له أثر كبير هذا العام في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي تعانيها الأسر النازحة والمتضررة والمتعففة بسبب الحرب، مشيراً إلى أن مظاهر الفرح بدأت واضحة على وجوه النازحين عقب استلامهم السلال الرمضانية.

وأضاف أن جميع القاطنين بالمركز يلهجون بالشكر والدعاء لقطر الخيرية وأهل الخير في قطر تقديراً للدعم المقدم عبر مشروع إفطار الصائم.

من جانبها، أعربت الأسر المستفيدة عن تقديرها للدعم الذي جاء ضمن الحملة الرمضانية التي اتخذت شعار: «بس تنوي.. خيرك يوصل»، في إشارة إلى سرعة إيصال التبرعات والمساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.