رئيس الوزراء يطلع على جهود وزارة الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية في دعم معسكرات النازحين

إطلع رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس على جهود وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في دعم معسكرات النازحين بالولاية الشمالية باحتياجات فصل الشتاء، والدعم الذي تم لعدد (650) ألف أسرة في إطار برنامج الوزارة لشهر رمضان المبارك والذي تم تدشينه بولاية الجزيرة وتوزيعه على مختلف ولايات البلاد.

جاء ذلك لدى لقائه بوزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية د.معتصم أحمد صالح آدم، بالخرطوم الجمعة، حيث تطرق اللقاء إلى العون الإنساني الذي تم لولاية جنوب كردفان وحاضرتها مدينة كادوقلي من خلال تسيير قوافل محملة بالمواد الغذائية والأدوية.

وتم التأمين خلال اللقاء على دعم ومساعدة النازحين في مدينة الأبيض بصورة عاجلة من خلال تضافر الجهود الرسمية والمجتمع المحلي وجهود المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد اللقاء أهمية توحيد المسؤولية المجتمعية لكافة مؤسسات الدولة، بجانب تطوير إدارة معسكرات النازحين وتنسيق جهود العون الإنساني لدعم النازحين بصورة تحقق استقرارهم.

وأشار وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية إلى ضرورة دعم معسكرات خور طقت في شمال كردفان ومعسكر قوز السلام في ولاية النيل الابيض بصورة عاجلة.

وقال ان الوزارة بصدد التحضير لملتقى التنمية المزمع عقده في الخرطوم في أبريل 2026 ،وكذلك الملتقى القومي لأصحاب الهمم المزمع عقده في مايو 2026.

وأكد وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية أهمية تنظيم موارد الحماية الإجتماعية وتنظيم عمل ديوان الزكاة ووضع رؤية جديدة له ليساهم بدوره في رفع الفقر عن المواطنين والمحتاجين، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير التأمين الصحي لتحقيق التغطية الشاملة للمواطنين.