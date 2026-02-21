وكيل وزارة الصحة يزور الشمالية ويتفقد الأحوال بالدبة

وصل اليوم إلى مدينة الدبة د. علي بابكر وكيل وزارة الصحة في زيارة للولاية الشمالية تستهدف الوقوف على الأحوال الصحية بعد ظهور عدد من حالات حمي الضنك.

وقد عقد سيادته اجتماعا فور وصوله بالمدير العام لوزارة الصحة بالولاية الشماليّة د ساتي حسن ساتي والمدير التنفيذي لمحلية الدبة محمد صابر كشكش بحضور لجنة أمن المحلية وإدارات وزارة الصحة.

جدد وكيل وزارة الصحة اهتمام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات التي تمكن الولاية الشمالية من القضاء على الوبائيات مشيدا بالترتيبات التي اتخذتها الولاية الشمالية لمحاصرة الحميات التي ظهرت بمحليتي الدبة ومروي.

من ناحية ثانية زار وكيل وزارة الصحة معسكر العفاض لإيواء النازحين ووقف على الأحوال الصحية بالمعسكر واطمأن على المجهودات المبذولة لتقديم الخدمات الصحية بالمعسكر.

كما زار د بابكر مركز صحي الحامداب ووقف على الأحوال الصحية بالمنطقة والجهود المبذولة لمكافحة نواقل الأمراض ووعد سيادته بتقديم الدعم اللازم حتى يضطلع المركز بدوره في المنطقة.

