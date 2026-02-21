المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم يزور كلية الزراعة جامعة الخرطوم

قام د سر الختم فضل المولى عبد اللطيف المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، الخميس، بزيارة إلى كلية الزراعة جامعة الخرطوم وكان في استقباله د الهادي على ابراهيم عميد الكلية وعدد من أساتذة الكلية حيث عقد جلسة تفاكرية تناولت الأضرار التي لحقت بها.. عميد الكلية د. الهادي أوضح أن الكلية ومركز تدريب شمبات الزراعي ومعمل زراعة الأنسجة ومزرعة الجامعة تحتاج جميعها َ الي التأهيل تمهيدا لعودة الحياة الدراسية كذلك تأهيل حيّ الأساتذة والمشاتل التابعة للكلية بعد تعرض ألمحولات وكوابل الكهرباء إلى التدمير على يد المليشيا المتمردة

من جانبه وعد المدير العام بتوجيه إدارة الهندسة والري بالإسراع في توفير الآليات اللازمة لازالة الحشائش والاشجار وتسوية الأرض بالمزرعة والمشاتل ورفع حوجة المحولات إلى الجهات المعنية إضافة إلى توفير شتول المانجو للمزرعة البستانية لتعويض الفاقد

مشيرا إلى حرص الوزارة على استمرار الشراكة الموقعة مع الكلية والتي تم بموجبها انشاء مركز التدريب الزراعي ومعمل زراعة الأنسجة. ومن ثم طاف المدير العام على أقسام الكلية ووقف على حجم الدمار الذي لحق بها داعيا الإدارة والطلاب إلى استمرار المبادرات لإصلاح مادمرته الحرب.

خرطوم نيوز