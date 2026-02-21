تدخلات صحية عاجلة لأكثر من (34000) وافد بالخرطوم

وجه المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم صديق فريني هيئة التأمين الصحي باجراء تدخلات صحية عاجلة للوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب لولاية الخرطوم جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الاول للجنة تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات المطلوبة للوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب لولاية الخرطوم الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2026م من الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم بناءً على مخرجات اللجنة العليا للطوارئ وادارة الازمة رقم (105) وجدد فريني التزام اللجنة بتقديم الخدمات الانسانية للوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب لولاية الخرطوم عبر آليات الوزارة الخدمية.

وابان مقرر اللجنة الاستاذ/ خالد عبدالرحيم بوجود أكثر من (34000) وافد من ولايات دارفور الكبري وكردفان الكبري لولاية الخرطوم وتضم اللجنة في عضويتها المدراء التنفيذيين بالمحليات وممثلين لوزارات التربية والتعليم والثقافة والاعلام بجانب جمعية الهلال الاحمر فرعية ولاية الخرطوم وان اللجنة تعني بتوفير وتقديم الخدمات والمساعدات الانسانية للمتأثرين بجانب الوقوف على عمليات الحصر الدوري للوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب لولاية الخرطوم.

خرطوم نيوز