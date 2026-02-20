وفد الصحة العالمية ووزارة الصحة يتفقد الخدمات الصحية بمستشفيات سنجة التعليمي والكلى

تفقد وفد منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليوم مستشفيات سنجة التعليمى والكلى رافقهم دكتور إبراهيم العوض مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الوزير المكلف بولاية سنار ووقف الوفد على التحديات والإشكاليات التي تواجه النظام والمرافق الصحية ومجمل الأوضاع الصحية وسير العمل، شملت الزيارة كافة أقسام المستشفى٬ حيث إطلع الوفد على تقرير مفصل من إدارة المستشفى حول الوضع الصحي.

وأوضح مدير عام صحة سنار أن الولاية نجحت فى مكافحة الكوليرا مشيرا إلى أن الوفد الإتحادي ساهم في إبراز الدور الحكومي فى الإهتمام بالقطاع الصحي والوقوف على سير العمل بالمؤسسات الصحية، مثمنا الدور الكبير لوزارة الصحة خلال الفترة السابقة٬ مشيرا إلى أن الزيارة سيكون لها ما بعدها خاصة فيما يتعلق بمعرفة وزارة الصحة لمطلوبات المستشفيات فى مختلف الجوانب.

وأشاد مدير الإدارة العامة للطب العلاجي الإتحادي د.حيدر محمد عبد النبي بالجهود المبذولة من الولاية والوزارة لترقية القطاع الصحي٬ معلنا عن إلتزام الوزارة بتقديم السند للولاية٬ مشيرا إلى تضافر الجهود بالولاية ومشاركة كل الجهات٬ مبينا أن كل ولاية لها تدخلات حسب الحاجة.

ووعد مدير وحدة تنفيذ المشاريع بمنظمة الصحة العالمية د.نسيب القردي بالتدخل في قسم الأطفال والنساء والتوليد وتوفير طاقة شمسية للمعمل المركزي٬ وأكد أن المشروع يعنى بدعم المؤسسات الصحية الكبرى والمستشفيات.

سونا