تنفيذي مروي يدشن السلال الرمضانية لمنظمة الشهيد بالمحلية

دشن اليوم المدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذ دفع الله محمد صديق السلال الرمضانية المقدمة من منظمة الشهيد بالمحلية لأسر الشهداء بدعم مقدر من ديوان الزكاة بالمحلية.

بحضور لجنة أمن المحلية وممثل منظمة الشهيد بالولاية الأستاذ عاطف حفظ الله ومدير المنظمة بالمحلية الأستاذ محمد عبد المنعم ومدير ديوان الزكاة الأستاذة إخلاص أبوريدة ورئيس لجنة المرأة بالإستنفار والمقاومة الشعبية الأستاذة نعمة عبد الله.

وترحم المدير التنفيذي للمحلية على أرواح شهداء الكرامة، وامتدح مجهودات ديوان الزكاة ومنظمة الشهيد في توفير السلة الرمضانية لأسر الشهداء.

داعياً لإعلاء قيم التكاتف والتراحم خلال الشهر الكريم والإهتمام بأسر الشهداء وتوفير الإحتياجات الضرورية لهم.

وأعرب مدير منظمة الشهيد بالمحلية عن شكره وامتنانه للدور الكبير الذي ظل يقدمه ديوان الزكاة لأسر الشهداء، مبيناً أنه تم استلام (267) سلة رمضانية من الديوان.

بدورها أشارت مدير ديوان الزكاة بالمحلية إلى أن دعم أسر الشهداء يأتي كواجب مستحق درج الديوان على تقديمه تقديراً ووفاء لمن بذلوا الارواح والدماء فداء للوطن.

من جهتها أثنت رئيس لجنة المرأة بالإستنفار والمقاومة الشعبية بالمحلية على مبادرات ديوان الزكاة ومنظمة الشهيد الداعمة لأسر الشهداء.

سونا