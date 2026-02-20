رئيس الوزراء يؤدي صلاة العشاء والتراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم

أدى السيد رئيس الوزراء د. كامل إدريس مساء الخميس صلاة العشاء والتراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم.

وأثنى السيد رئيس الوزراء خلال مخاطبته جموع المصلين على العودة الطوعية والاختيارية للمواطنين للخرطوم ،وترحم سيادته على شهداء معركة الكرامة الذين ظل استشهادهم فتحاً ونعمةً وبركةً على البلاد والأمة السودانية.

وحيا سيادته القوات المسلحة والقوات المساندة لها ودورها البطولي في دحر مليشيات التمرد.

وقال في هذا الصدد “إن قادة العالم ومفكري الاستراتيجيات أبدوا إعجابهم بالاستراتجيات العسكرية للقوات المسلحة في معركة الكرامة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجيات العسكرية وانتصارات القوات المسلحة الخالدة سوف تكتب بماء الذهب في سجلات الانتصارات العالمية”.

وحيا فخامة السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان والتضحيات التى قدمها من أجل الأمة السودانية.

وأوضح د. كامل إدريس أن عودة جموع المصلين لمسجد السيدة سنهوري أكبر دليل على عودة الحياة ورسالة لكافة الأهل في دول المهجر بالعودة الطوعية المباشرة إلى بلادهم.

وجدد سيادته الدعوة للسودانيين في دول المهجر بالعودة طوعاً وإختياراً لمناطقهم وقراهم وإلى مساجدهم ودور عبادتهم وقال “البلاد آمنة ومستقرة”.