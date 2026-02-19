تدشين سلة رمضان للأسر المتعففة بوحدة عبري

دشن مدير وحدة عبري الادارية بمحلية حلفا وليد صالح خليل اليوم بحضور عدد من اعضاء لجنة تنفيذ برنامج رمضان وقيادات المجلس الاعلي لتطوير السكوت ولجان التسيير بقرى السكوت دشن سلة رمضان للاسر الفقيرة والمتعففة بوحدة عبري والبالغ عددها 375 سلة تحتوي علي ثمانية أصناف اساسية بجانب 1500جوال دقيق ويتم توزيع السلة على جميع قرى السكوت البالغ عددها 25 قرية.

واشاد مدير وحدة عبري الادارية في تصريح بجهود لجنة تنفيذ برنامج الشهر الفضيل ومساهمة الشركة الدولية والمعدنين بسوق البوم، واكد اهتمام الوحدة وحرصها على خدمة الاسر الفقيرة والشرائح الضعيفة وشدد على ضرورة ايصال سلة رمضان للمستحقين،.

وفي السياق استعرض عضو لجنة برنامج رمضان بعبري الاستاذ خالد حسن سعيد الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة لتنفيذ السلة، واكد ان اللجنة عملت في محورين المحور الاول استقطاب الدعم والثاني كيفية توزيع كيس الصائم بكل أمانة وشفافية ومصداقية للشرائح المستهدفة.

سونا