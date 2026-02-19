والي النيل الأبيض يدشن استئناف استخراج البطاقة القومية بعد توقف استمر ثلاثة سنوات

دشن والي ولاية النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى بمباني السجل المدني بمدينة ربك صباح اليوم، انطلاقة عمليات استخراج البطاقة القومية بعد توقف استمر لأكثر من ثلاث سنوات.

بحضور مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي هاشم بلة سليمان، والأستاذة فاطمة الحاج الطيب وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، وأعضاء لجنة الأمن، والأستاذ أبو عبيدة عمر عجبين المدير التنفيذي لمحلية ربك، وعدد من قيادات الشرطة.

وأشاد والي النيل الأبيض بالخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية لإعادة خدمة استخراج البطاقة القومية، وأعلن عن دعم ورعاية حكومة الولاية للمشروع حتى يتم تعميمه على جميع محليات النيل الأبيض، لأهميته الكبيرة في تنظيم المعاملات الرسمية وتسهيل الخدمات للمواطنين.

من جانبه أوضح مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي هاشم بلة سليمان أن استئناف العمل بالبطاقة القومية يأتي تأكيداً لحالة التعافي التي تشهدها الشرطة عبر تعزيز الأمن والاستقرار وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة للمواطنين، واشار إلى أن المشروع يسهم في تسهيل المعاملات الحكومية والمدنية المختلفة.

فيما أعرب المدير التنفيذي لمحلية ربك الأستاذ أبو عبيدة عمر عجبين عن سعادته بعودة الخدمة، مؤكداً أهمية البطاقة القومية في مختلف المعاملات الرسمية، وثمن جهود شرطة الولاية وإدارة السجل المدني في استعادة عمليات الاستخراج بالولاية.

وفي ذات السياق كشف مدير السجل المدني بولاية النيل الأبيض العميد شرطة ياسر عبدالرحمن أن استئناف استخراج البطاقة القومية جاء بعد توقف بسبب ظروف الحرب، وقال إن العودة تمت بصورة أكثر تقنية وكفاءة عالية في نظام البصمة بما يواكب التطور في المعاملات المختلفة، واكد استمرار الخدمة في جميع المحليات التي بها نوافذ للسجل المدني بكل سهولة ويسر.

سونا