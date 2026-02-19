مجلس الوزراء بكسلا يجيز عددا من القوانين

اجاز مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا في اجتماعه برئاسة نائب الوالي الاستاذ عمر عثمان وبعد نقاش عددا من القوانين والقرارات مع ابداء بعض التعديلات فيها.

واوضح امين عام الحكومة الاستاذ عبد الخالق العمدة الناطق الرسمي باسم المجلس ان المجلس اجاز قانون حماية الاراضي الحكومية وقانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي ولائحة سكرتارية مجلس الوزراء واحالة الملف الخاص باللجنة المكونة لمعالجة النزاع في قرية اكثار البذور للمستشار القانوني للولاية.

وقال ان المجلس وجه امين عام الحكومة بتكوين لجنة فنية لمعالجة حدود محليتي تلكوك وريفي كسلا حول مواقع التعدين.

سونا