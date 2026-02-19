رئيس الوزراء يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات السودانية الليبية

أكد رئيس الوزراء د. كامل إدريس حرص السودان على تعزيز وتطوير العلاقات التي تربط بين السودان وليبيا والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي الدولتين الشقيقتين.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم السفير الليبي بالسودان د. فوزي عبدالرحيم بومريز، بحضور وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير معاوية عثمان خالد.

وأوضح السفير الليبي في تصريح صحفي أن اللقاء تناول الروابط الأخوية التي تجمع بين الدولتين، والعمل على تعزيز التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، مبيناً أنه قدم شرحاً للخدمات التي تقدمها الحكومة الليبية للسودانيين بليبيا والجهود المبذولة لحل جميع الإشكاليات التي تواجههم.

وأضاف السفير الليبي انه قدّم التهنئة لرئيس الوزراء د. كامل إدريس بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وعودة الحكومة إلى الخرطوم، مبيناً أن الترتيبات جارية لاستئناف عمل السفارة الليبية من الخرطوم في القريب العاجل بإذن الله، معرباً عن أمله في أن يعم الأمن والإستقرار جميع ربوع السودان.

سونا