صندوق رعاية الطلاب وجامعة الضعين يبحثان تعزيز خدمات الطلاب

بحث الصندوق القومي لرعاية الطلاب مع وفد جامعة الضعين، برئاسة مدير الجامعة بروفيسور علي يونس بريمة، سبل تعزيز خدمات طلاب الجامعة، وذلك خلال زيارته اليوم لمباني الصندوق بالخرطوم والتي هدفت إلى تنسيق الجهود المشتركة في دعم استقرار العملية التعليمية.

واستعرض اللقاء الدور الذي اضطلع به الصندوق في تهيئة البيئة السكنية والخدمية للطلاب، الأمر الذي أسهم في استئناف الدراسة بجامعة الضعين، في أعقاب الأضرار الكبيرة التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي جراء الحرب، وأكد وفد الجامعة أن دعم الصندوق كان عاملًا حاسمًا في إعادة فتح الجامعات أبوابها أمام الطلاب، رغم التحديات التي واجهت القطاع، بما في ذلك تأثر منشآت الصندوق نفسه.

وشدد الجانبان على أن عودة الجامعات والطلاب إلى قاعات الدراسة تمثل رسالة واضحة بأن مسيرة التعليم لن تتوقف مهما تعاظمت التحديات.

الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب د. أحمد حمزة الأمين، أكد على أن استمرار الصندوق في إسناد مؤسسات التعليم العالي، والعمل على تهيئة بيئة سكنية مناسبة تسهم في استقرار الطلاب وانعكاس ذلك إيجابًا على تحصيلهم الأكاديمي.

وأشاد حمزة بمستوى التنسيق مع جامعة الضعين، مشيرًا إلى أن الصندوق يولي اهتمامًا خاصًا بالطلاب القادمين من الولايات المتأثرة بالحرب، عبر تقديم الدعم اللازم لهم، مؤكدًا المضي في دعم التعليم وبناء مستقبل البلاد على أسس السلام والاستقرار.

وفي ختام الزيارة، كرّمت جامعة الضعين الصندوق القومي لرعاية الطلاب في شخص أمينه العام د. أحمد حمزة الأمين، تقديرًا لجهوده في دعم الطلاب واستقرار البيئة التعليمية.

سونا