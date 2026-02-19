والي شمال كردفان يؤكد اهتمام الدولة بخدمة المواطنين والمتأثرين بالحرب

جدد والي شمال كردفان، الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، حرص واهتمام الدولة وحكومة الولاية على متابعة احتياجات المواطنين والمتأثرين بالحرب، من خلال توفير الدعم والخدمات الضرورية لهم .

جاء ذلك لدى تدشينه اليوم الوثبة العاشرة للتكايا لإحياء مدينة الأبيض، بحضور الأمين العام لحكومة الولاية د. الأمين شايب محمد، ووزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة الهادي ناصر، ومستشار الولاية الاقتصادي.

وأكد الوالي خلال التدشين أن حكومة شمال كردفان تتدخل بشكل مباشر عبر مفوضية العون الإنساني لاستهداف أكثر من مائة ألف أسرة خلال شهر رمضان المبارك، موضحاً أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية.

كما أشاد بجهود المفوضية وشركائها في تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية، موجهاً المواطنين بالحرص على الاستفادة من البرامج المقدمة، ومتمنياً أن تتواصل انتصارات القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الولاية والوطن.

من جانبه، أوضح د. محمد إسماعيل، مفوض العون الإنساني بشمال كردفان، أن تدشين التكايا جاء وفقاً لتوجيهات حكومة الولاية للاهتمام بالمتأثرين بالحرب، متزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف أكثر من 750 ألف فرد.

وأعرب المفوض عن شكره لكل الجهات التي ساهمت في تنفيذ هذا البرنامج، مؤكداً استمرار المفوضية في دعم المجتمع وتوسيع نطاق تدخلاتها.

