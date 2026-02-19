نهر النيل توجه بإيقاف كافة الافطارات الجماعية بجميع أنحاء الولاية

وجه الدكتور محمد البدوي عبدالماجد والي ولاية نهر النيل في قرار اصدره اليوم بإيقاف كافة الافطارات الجماعية العامة والخاصة بجميع أنحاء الولاية على أن توجه كافة الجهود لدعم أسر الشهداء والافطارات بالمستشفيات والمعابر والطرق القومية مستندا في ذلك على قراره الصادر في اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية بتاريخ 16فبراير 2026.

