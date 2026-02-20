البرهان: الشباب الذي أحدث التغيير في ديسمبر ٢٠١٩. قادر على إقتلاع المليشيا من جذورها

حيا السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، أهل أمدرمان بشيبها وشبابها مشيراً لدورهم في كل الملاحم الوطنية التي شهدها الوطن.

وقال سيادته خلال مشاركته اليوم في فعاليات العيد الوطني لتحرير أمدرمان والذي نظمه أهل أمدرمان القديمة تحت شعار من التاريخ نستمد القوة وبالأمل نصنع المستقبل .

وقال إن تحرير الخرطوم من دنس التمرد تم من أمدرمان مبيناً أنه مثلما انطلقت الثورة المهدية من أمدرمان، فإن تحرير مدينة الخرطوم من مليشيا آل دقلو الإرهابية تم من منطقة وادي سيدنا العسكرية بأمدرمان.

وترحم الفريق أول الركن *البرهان* على شهداء أمدرمان القديمة الذين قدموا أرواحهم فداء لأهل السودان.

وتعهد بأن دماء الشهداء لن تذهب سدى. مشيراً إلى الاستجابة السريعة لأبناء أمدرمان لنداء الاستنفار، منوها لدورهم في تقديم الدعم والإسناد للمواطنين الذين لم يخرجوا طيلة فترة الحرب .

مشيداً بتجربتهم الثرة في عمل التكايا التي ساعدت المواطنين. داعياً إلى ضرورة إستلهام القيم والتضحيات التي قدمها شباب السودان بصفة عامة وشباب أمدرمان على وجه الخصوص.

وقال إن الشباب الذي أحدث التغيير في ديسمبر ٢٠١٩. قادر على إقتلاع المليشيا من جذورها حتى يعيدوا للسودانيين أمنهم واستقرارهم..

ووجه رئيس المجلس السيادي رسائل للذين يتسولون بإسم السودانيين ويسيئوا لهم بأنه لامكان لهم بينهم وأضاف ” نحن مع أبناء شعبنا نموت ونحيا معهم”.

وجدد سيادته تأكيداته بأن لا هدنة مع مليشيا التمرد وهي تحتل المدن والمناطق وتمارس الانتهاكات ضد المواطنين .

مؤكداً أن السودان لن يقبل بأي دور لدولة الإمارات كوسيط بإعتبارها داعمة للتمرد.

وأضاف ” أي وقف لإطلاق النار لن نقبل به إلا بعد إنسحاب المليشيا من المناطق التي تحتلها ومن ثم تجميعهم في مناطق محددة .

وقال إن أي هدنة لاتتضمن مثل هذا الاشتراطات لن يقبل بها السودانيون. وأضاف البرهان ” نريد بناء السودان على سلام حقيقي وعلى أرض صلبة.” ونقول للمعارضة في الخارج أنتم لستم أعداء للشعب السوداني وأي شخص لم يسيئ أو يحرض ضد الدولة والوطن نحن نرحب به في أي وقت.

وأكد سيادته أن الترتيبات تجري لإستكمال الانتقال وتكوين المجلس التشريعي.