مدير صحة الخرطوم يتفقد مستشفى امدرمان التعليمي

وقف الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم الوزير المكلف الخميس على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، واطمأن على سير تقديم الخدمات الصحية وصحة المرضى، إلى جانب تفقد برنامج إفطار المرضى والمرافقين بمستشفى أمدرمان التعليمي.

بحضور البروفسور عبدالمنعم على القاسم المدير العام لمستشفى امدرمان والدكتور الشيخ كمال الدين نائب المدير العام للمستشفى .

وأشاد الدكتور فتح الرحمن بجهود الكوادر الطبية والصحية في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات واستمرار الرعاية الصحية للمرضى.

كما تقدم بالشكر والتقدير للسيد رئيس مجلس السيادة القائد العام الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان على رعايته الكريمة لإفطار المرضى والمرافقين، معتبراً المبادرة دعماً معنوياً وإنسانياً يعكس الاهتمام بالقطاع الصحي والمرضى خلال شهر رمضان المبارك.