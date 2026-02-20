صحة الخرطوم تعلن اتخاذ تدابير لإنفاذ شمولية خدمات الإسعاف بكافة المواقع بالولاية

أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عبر الإدارة العامة للطب العلاجي اتخاذ تدابير محكمة لإعادة خارطة توزيع خدمات الإسعاف بالمواقع الجغرافية المختلفة لتشمل قطاعات الولاية الثلاثة (الخرطوم، أم درمان، بحري)، وإعادة الخط الساخن للاتصال عبر الرقم (333).

ووقف دكتور احمد البشير فضل الله مدير الإدارة العامة لطب العلاجي اليوم على الخطة التشغيلية للإسعاف خلال الاجتماع مع إدارة الإسعاف المركزي بولاية الخرطوم، ومدى توافقها مع التوسع الذي تشهده الولاية والعودة الطوعية للمواطنين، ولتغطية كافة المواقع الجغرافية المطلوبة.

وشدد على أهمية التنسيق بين الكوادر العاملة لتوفير الكادر في الوقت المطلوب، وإعادة خارطة توزيع عربات الإسعاف المتاحة حالياً على النقاط الأساسية لتصل لطالبي الخدمة في فترة تتراوح بين (5-7) دقائق، وتقديم الخدمة بفاعلية وجودة عالية، مبيناً أن إدارة الإسعاف تعمل حالياً بخدمة اتصال عبر المؤسسات الصحية للحالات العاجلة، ريثما عودة خدمة الخط الساخن.

واعلن فضل الله عن اتجاه لتنظيم ورشة عمل تستهدف مدراء الإسعاف والاداريين به والسائقين لمزيد من تجويد الأداء والتنسيق في برنامج الإحالة بالمؤسسات الصحية المختلفة.

ومن جهته أكد دكتور ابو القاسم محمد البشير مدير ادارة الإسعاف المركزي على تغطية نقاط الإسعاف في قطاع ام درمان بنسبة 85%، كما أوضح أن نسبة الوصول سريعة بقطاع الخرطوم وقطاع بحري والذي يشمل محلية الخرطوم بحري وشرق النيل، مشيراً إلى مقترح بمقرات جديدة لمناطق غرب ام درمان وجبل أولياء.

سونا