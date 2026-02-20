وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قادة الميليشيا لارتكابهم فظائع في الفاشر

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم عقوبات على ثلاثة قادة من قوات المليشيا، بسبب أفعالهم في الفاشر، بالسودان.

وقال بيان لوزارة الخزانة ان هؤلاء الأفراد قد تورطوا في حصار قوات المليشيا المتمردة للفاشر الذي استمر 18 شهرًا، والذي انتهى بالسيطرة عليها، حيث ارتكبت خلالها قوات المليشيا حملة مروعة من القتل العرقي والتعذيب والتجويع والعنف الجنسي.

ومنذ بداية الحرب في السودان في أبريل 2023، “ارتكبت القوات المتمردة والميليشيات المتحالفة معها فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية”.

“تدعو الولايات المتحدة المليشيا إلى الالتزام الفوري بوقف إطلاق نار لأسباب إنسانية مؤكدة انها لن تتسامح مع هذه “الحملة الإرهابية المستمرة والقتل العبثي في السودان”.

صرّح بذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت. “مؤكدا انه بدون إنهاء سريع، للحرب في السودان سيكون هناك مزيد من زعزعة استقرار المنطقة، مما يُهيئ الظروف لنمو الجماعات الإرهابية وتهديد أمن الولايات المتحدة ومصالحها”.

اتخذت الولايات المتحدة هذا الإجراء عقب إدراج المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أسماء الأشخاص أنفسهم على قوائم العقوبات في 12 ديسمبر 2025 و29 يناير 2026 على التوالي.

تلتزم الولايات المتحدة بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق سلام دائم في السودان، الذي يُعاني من حرب أهلية وحشية بين المليشيا والقوات المسلحة السودانية.

وقد تسببت هذه الحرب في أسوأ أزمة إنسانية مستمرة في العالم، حيث قُتل أكثر من 150 ألف شخص ونزح أكثر من 14 مليونًا.

من مايو 2024 إلى أكتوبر 2025، فرضت مليشيا الدعم السريع المتمردة والميليشيات المتحالفة معها حصارًا محكمًا على الفاشر، عاصمة شمال دارفور وآخر معاقل القوات المسلحة السودانية في دارفور، وشنّت هجمات متواصلة على المدينة ومخيمات النازحين المحيطة بها. وخلال هذه الفترة التي امتدت 18 شهرًا، شددت المليشيا حصارها تدريجيًا، وكثّفت ضرباتها العشوائية، وأقامت ساترًا ترابيًا حول المدينة لمنع دخول الغذاء والمساعدات.

وقد حاصرت هذه الإجراءات ما يُقدّر بنحو 260 ألف مدني، ما أدى إلى تفشي الأمراض والمجاعة على نطاق واسع.

وفي خضمّ اشتباكها مع القوات المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية في حرب شوارع شرسة، ارتكب مقاتلو قوات المليشيا حملة وحشية من الإعدامات بإجراءات موجزة والتعذيب والعنف الجنسي، مستهدفين المدنيين على أساس انتماءاتهم العرقية والقبلية، بغض النظر عن الجنس أو العمر.

كما ارتكبت المليشيا مجازر بحق المدنيين الذين حاولوا الفرار من الفاشر والباحثين عن ملجأ .

فور سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر في 26 أكتوبر، كثّفت المليشيا من وتيرة عمليات القتل والاعتقال والعنف الجنسي الممنهجة والواسعة النطاق، فلم ينجُ أحد، مدنيًا كان أم مقاتلًا مواليًا للقوات المسلحة السودانية، من الأذى.

وبعد السيطرة على المدينة، شنت المليشيا حملة ممنهجة لطمس أدلة جرائم القتل الجماعي التي ارتكبتها، وذلك بدفن وحرق والتخلص من عشرات الآلاف من الجثث.

ولا يزال عشرات الآلاف من سكان الفاشر في عداد المفقودين.

إلفاتح عبد الله إدريس آدم (إدريس)، المعروف أيضًا باسم “أبو لولو”، هو عميد في قوات المليشيا، قام بتصوير نفسه في الفاشر وهو يقتل مدنيين عُزّل ويتباهى بقتل الآلاف.

استجوب إدريس المدنيين وأسرى القوات المسلحة المستسلمين، وسخر منهم، وأساء إليهم لفظيًا، وسألهم عن انتماءاتهم القبلية، وأجبرهم على ترديد بيانات مؤيدة لقوات المليشيا، وفي بعض الحالات، هدد باغتصابهم.

ثم أعدم إدريس الأسرى بإطلاق النار عليهم من بندقيته من مسافة قريبة بينما كانوا عُزّلًا.

وزُعم أن المليشيا اعتقلت إدريس بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان، مع أن هذه الاعتقالات على الأرجح مُدبّرة للتنصل من الفظائع التي ارتكبها قادتها ومقاتلوها في الفاشر.

وقد ارتكب إدريس الفظائع نفسها في أماكن أخرى من السودان، كما حدث في مارس 2024 عندما أعدم هو ومقاتلون آخرون من قوات المليشيا أفرادًا من القوات المسلحة السودانية كانوا أسرى في مصفاة الجيلي النفطية، شمال الخرطوم، عاصمة السودان.

جدو حمدان أحمد محمد (جدو)، المعروف أيضًا باسم “أبو شوك”، لواء في قوات المليشيا يشغل منصب قائد شمال دارفور منذ عام 2021، وتيجاني إبراهيم موسى محمد المعروف أيضًا باسم “الزير سالم”، قائد ميداني في قوات المليشيا. خلال فترة قيادتهما لقوات المليشيا، حاصرت المليشيا مدينة الفاشر وسيطرت عليها، ووُثِّقت مجازر ارتكبها مقاتلوها بحق الآلاف، بالإضافة إلى عمليات اختطاف وتعذيب وعنف جنسي وجنساني.