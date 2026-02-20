والي الخرطوم يصدر قرارا بتخفيض ساعات حظر التجوال بالولاية

أصدر والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة القرار الولائي رقم (6) لسنة 2026م بتخفيض ساعات حظر التجوال داخل ولاية الخرطوم خلال شهر رمضان على أن يبدأ الحظر من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً.

وعلى المواطنيين التقييد بالقرار وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.

الجدير بالذكر أن حظر التجوال كان يبدأ عند الساعة الحادية عشر مساء ويأتي التخفيض تقديراً لحركة المواطنين خلال الشهر الكريم.

سونا