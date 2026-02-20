السودان يطالب بالضغط الدولي على الراعي الإقليمي ليتوقف عن تزويد المليشيا المتمردة بالعتاد الحربي

ثمن السفير الحارث إدريس الحارث مندوب السودان في مجلس الأمن الدولي، المبادرة السعودية الأمريكية المصرية لوقف الحرب في السودان، مشيراً إلى أن قنوات السودان مفتوحة للتعاطي الإيجابي مع المبادرة، معبراً عن أمل السودان في أن توظف أمريكا نفوذها لوقف الحرب.

وقال لدى مخاطبة جلسة مجلس الأمن الدولي الخاص بالسودان الخميس، إن السودان حريص على التواصل البناء مع أمريكا من أجل السلام. وأضاف “نطالب بالضغط على الراعي الإقليمي حتى يتوقف عن تزويد المليشيا بالعتاد الحربي”.

وأشاد الحارث بالموقف الأمريكي تجاه قضية الحرب في السودان، وقال إنه متطور جداً مقارنة بمواقف بقية الوسطاء ويحمل قدراً من الجدية أثر تعهدات الرئيس ترامب بعد لقائه بسمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لوقف الحرب، مؤكداً أن السودان يدعم الارتباط السعودي الأمريكي المصري الذي يدعم وقف الحرب بعد الالتزام الواضح الذي أصدره الرئيس ترامب بوقف الحرب والعدوان.

وقال “نطالب باتخاذ تدابير بوقف تدفق وانسياب السلاح إلى المليشيا والدعم الذي تحصل عليه”، مبيناً أن حرب العدوان الذي تشنه قوى إقليمية ودولية بالتعاون مع نشطاء سياسيين بتحالف مع الدعم السريع وضعت السودان أمام خيار واحد وهو مجابهة الخطر الوجودي في سبيل الحفاظ على البلاد.

وأشاد بالتصريحات المتكررة من وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بشأن الضغط على المليشيا ورعاتها الإقليميين لوقف شحنات وتدفقات السلاح وإدانته لانتهاكات المليشيا المتمردة في حق السودانيين.

وأضاف أن الحرب على السودان تسوق سرديات مضللة وخاطئة تحت حجة محاربة الإخوان المسلمين الذين أطاحت ثورة ديسمبر بحكمهم الطويل في عام 2019، مشيراً إلى أن السودان يخوض حرب ضروس تتصدى لها القوات المسلحة بدعم كبير وإسناد والتفاف من الشعب السوداني.

وأبان أن حكومة السودان تعود الآن إلى الخرطوم وتتواصل إيجابياً مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وتستأنف نشاطها في (إيقاد) وتتواصل مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً حرص حكومة الأمل المدنية على إطلاق حوار وطني شامل.

وقال إن السودان يتطلع إلى وقف حرب العدوان وقد سبق أن قدمت الحكومة رؤيتها لوقف الحرب لمجلس الأمن الموقر، منوهاً إلى استمرار جهود حكومة الأمل في صنع السلام وفق ملكية وطنية وإنجاح عملية الانتقال وصولاً إلى إجراء انتخابات وتمكين الشعب من الاختيار الديمقراطي.