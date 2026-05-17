تحديد موعد عيد الاضحى 2026 وأول ايام ذي الحجة 1447

يتزامن الاستعداد لتحديد موعد عيد الاضحى 2026 مع دعوة رسمية في السعودية لتحري هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد.

أعلنت المحكمة العليا في السعودية مساء الأحد دعوة عموم المسلمين داخل البلاد إلى متابعة ظهور هلال شهر ذي الحجة في نهاية الشهر القمري الجاري.

وطلبت المحكمة ممن يثبت لديه رصد الهلال، سواء بالعين المجردة أو عبر الأجهزة البصرية، التواصل مع أقرب محكمة أو مركز معتمد لتسجيل شهادته وفق الأطر النظامية المعمول بها.

وشددت في بيانها على أهمية مشاركة من يمتلك القدرة على الترائي، ودعتهم إلى الانضمام للفرق الميدانية المشكلة في عدد من المناطق لهذا الغرض.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقديرات فلكية أولية تشير إلى أن يوم الإثنين 18 مايو 2026 مرشح ليكون غرة شهر ذي الحجة، ما يعني أن يوم عرفة سيكون الثلاثاء 26 مايو، وأن عيد الأضحى سيوافق الأربعاء 27 مايو 2026 في السعودية ومصر وعدة دول عربية.

وتفيد الحسابات الفلكية بأن الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، التي يحرص كثير من المسلمين على صيامها، ستبدأ من 18 مايو وحتى يوم عرفة في 26 مايو.

في مصر، تُرجح التقديرات أن تبدأ الإجازة الرسمية لعيد الأضحى مع وقفة عرفة يوم 26 مايو وتمتد حتى 29 مايو، في انتظار صدور القرار الحكومي النهائي بشأن عدد أيام العطلة.

وفي السعودية، تشير الجداول المعلنة إلى أن إجازة موظفي القطاع الحكومي لعيد الأضحى ستبدأ يوم 26 مايو وتستمر حتى 30 مايو 2026، بينما يحصل الطلاب والمعلمون على عطلة أطول تمتد لنحو 10 أيام بحسب التقويم الدراسي.

ويُعد يوم عرفة محطة مركزية في موسم الحج، حيث يؤدي الحجاج الوقوف بعرفة باعتباره ركناً أساسياً من أركان الحج، فيما يحرص كثير من غير الحجاج على صيام هذا اليوم.

ومع اقتراب هذه المواعيد، يزداد اهتمام الأفراد في السعودية ومصر بمتابعة أخبار الإجازات الرسمية، ومواعيد موسم الحج، والأعمال الدينية المرتبطة بهذه الفترة، بالتوازي مع الاستعدادات الجارية داخل المملكة لاستقبال الحجاج.

الانتباهة