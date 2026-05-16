وزير التعليم العالي يشيد بمبادرة جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا لتخفيض الرسوم

أعرب بروفيسور أحمد مضوي موسى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بالغ تقديره وإشادته بالمبادرة الكريمة التي أطلقتها جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، والقاضية بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة (30%) دعماً للطلاب وتشجيعاً لهم على العودة لمواصلة دراستهم داخل السودان.

وأكد في تصريح أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً مشرفاً للدور الوطني الذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي، وتعكس وعياً عالياً بالمسؤولية تجاه قضايا المجتمع، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تتطلبه من تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لضمان استقرار واستمرار العملية التعليمية.

وأشار إلى أن المبادرة تسهم بصورة مباشرة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر السودانية، وتعزز من فرص إتاحة التعليم العالي، بما يدعم توجهات الدولة الرامية لإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة واستعادة النشاط الأكاديمي بالمؤسسات التعليمية.

وجدد الوزير دعوته لبقية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي للاقتداء بهذه المبادرات الوطنية الرائدة، بما يسهم في ترسيخ قيم التكافل والتضامن، ودعم مسيرة التعليم العالي في البلاد.

سونا