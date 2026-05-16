العقارب تواصل حصد الأرواح بولاية نهر النيل

سجّلت منطقة البحيرة بمحلية المناصير بولاية نهر النيل مأساة جديدة بعد وفاة الطفلة عائشة أحمد عبد الله الحسن، إثر تعرضها للدغة عقرب في قرية الحليلي التابعة لمجلس قري السلام.

الطفلة فارقت الحياة بمستشفى كبنة، لتضاف إلى سلسلة ضحايا العقارب التي باتت تشكل هاجساً يومياً لسكان المنطقة.

الحادثة أعادت إلى الواجهة المخاطر الصحية التي تهدد المجتمعات الريفية في المناصير، حيث تتكرر حالات اللدغات القاتلة في ظل ضعف الإمكانات الطبية وصعوبة الوصول إلى الأمصال المضادة في الوقت المناسب.

