الشرطة المصرية تستعيد أموال مواطن سوداني بمنطقة الهرم

أعادت الأجهزة الأمنية المصرية ما وصفه مواطن سوداني بـ”شقى العمر”، بعد أن تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تورط في سرقة مبلغ مالي ضخم يقدر بمليون وأربعمائة ألف جنيه في منطقة الهرم. الواقعة بدأت حين استدرج الجناة الضحية إلى المكان، قبل أن يستولوا على أمواله تحت التهديد ويلوذوا بالفرار، ليبادر المواطن بتقديم بلاغ عاجل إلى الشرطة.

فرق البحث كثفت جهودها فور تلقي البلاغ، وكشفت التحريات عن شبكة إجرامية متخصصة في استدراج الضحايا بأساليب احتيالية. وبعملية أمنية دقيقة، تمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبحوزتهم كامل المبلغ المسروق. وتمت إعادة الأموال إلى المواطن السوداني، فيما أحيل المتهمون إلى جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

هذه العملية الأمنية الناجحة أعادت الثقة في قدرة السلطات على حماية حقوق الأفراد، وأكدت أن التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية يظل خط الدفاع الأول ضد الجرائم المنظمة

