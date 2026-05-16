تحالف «تأسيس» يتهم بورتسودان باحتجاز 160 شاحنة مساعدات في الدبة

اتهم تحالف تأسيس السلطات السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تحمل 6194 طنًا من الإمدادات الإنسانية في مدينة الدبة بالولاية الشمالية، قائلاً إن الشحنة كانت متجهة إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وأجزاء من كردفان.

وأوضح التحالف في بيان أن الشاحنات كانت تتحرك بالتنسيق مع “الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية” التابعة لقوات الدعم السريع، قبل أن توقفها السلطات في الدبة.

وقالت وزيرة الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، سليمى إسحق، في تصريح صحفي، إن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات يمثلان أولوية للحكومة السودانية.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أصدرت في مطلع مايو توجيهات دعت فيها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدم التعامل مع الوكالة الإنسانية التابعة للدعم السريع، محذرة من اشتراطات فرضتها الأخيرة في أبريل 2026، تضمنت إلزام المنظمات بالتسجيل لديها خلال شهر وفتح مكاتب في مناطق سيطرتها خلال 45 يومًا.

وفي سياق متصل، أعلنت ثلاث وكالات أممية في 15 مايو 2026 أن نحو 19 مليون شخص في السودان يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي، محذرة من احتمال وصول 850 ألف طفل إلى مرحلة سوء التغذية الحاد خلال الأشهر المقبلة. ودعت الوكالات الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية وفتح ممرات آمنة للمساعدات.

وتأتي هذه التطورات بينما يدخل النزاع المسلح عامه الرابع دون مؤشرات على قرب انتهائه، وسط تدهور اقتصادي واسع ومعاناة متزايدة للاجئين والنازحين. ورغم عودة نحو 4 ملايين شخص إلى مناطقهم بين عامي 2025 و2026، وفق بيانات منظمة الهجرة الدولية، فإن الهجمات بالطائرات المسيّرة ما تزال تهدد المدنيين في عدة مناطق.

