هل تقود الانشقاقات في السودان إلى تسوية؟ متحدث “صمود” يجيب

ذكر المتحدث باسم تحالف “صمود” بكري الجاك إن التعويل على الانشقاقات لوقف القتال في السودان لن يؤدي إلى نتائج سريعة.

وأوضح الجاك في مقابلة تلفزيونية أن التجارب السابقة في البلاد أظهرت أن الانقسامات داخل المجموعات المسلحة لم تكن كافية لإنهاء النزاعات.

وأشار إلى أن قبول بعض العناصر المنفصلة عن قوات الدعم السريع يمكن أن يشكل مدخلاً لبدء حوار سياسي، إذا توفرت رغبة لدى الأطراف المعنية في استيعابهم ضمن ترتيبات جديدة.

وأضاف أن التعامل مع مجموعات مثل “السافنا” و”القبة” قد يفتح المجال أمام عملية تفاوضية أوسع، تهدف إلى إنهاء الحرب عبر مسار سياسي شامل يعالج الأزمات القائمة.

وأكد الجاك أن أي تسوية تتطلب معالجة الظواهر المرتبطة بالنزاع، مشيراً إلى أن الحلول السياسية تظل المسار الأكثر واقعية لإنهاء القتال.

