سقوط ضحايا اثر اشتباكات بين الجيش والقوات المشتركة بشمال السودان

أصيب عدد من الجنود من الجيش والقوات المشتركة في اشتباك مسلح وقع السبت على طريق شريان الشمال قرب نقطة تفتيش “الكيلو 7”، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية.

وقالت مصادر مطلعة إن المواجهة بدأت عندما تجاوزت عربة تابعة للقوات المشتركة حاجزًا أمنيًا للجيش دون التوقف، ما دفع القوة المتمركزة في الموقع لإطلاق النار بعد اصطدام المركبة بالحاجز.

وأضافت المصادر أن عناصر من القوات المشتركة عادوا لاحقًا على متن عربتين قتاليتين، وأطلقوا النار باتجاه نقطة التفتيش، ما أدى إلى إصابة 2 من أفراد الجيش و4 من عناصر القوات المشتركة.

ويأتي الحادث في ظل توترات متكررة بين القوات النظامية والقوات المشتركة في مناطق متفرقة من البلاد، وسط انتشار واسع لنقاط التفتيش على الطرق الحيوية.

الانتباهة