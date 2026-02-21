أمين عام مجلس الأدوية يجتمع مع المسجل التجاري

عقد الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم د. محمد بشير اجتماعًا بمقر المسجل التجاري بالخرطوم اليوم، مع مولانا عثمان موسى العاقب ومولانا إيهاب محمد التاج (المسجل التجاري) – قسم التوكيلات التجارية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المؤسسي وآليات العمل المشترك، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتنظيم عمل شركات الأدوية والمستلزمات الطبية وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

وأكد الأمين العام أن الاجتماع تطرّق إلى مسألة تجديد الوكالات التجارية الخاصة بشركات الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الأخرى.

سونا