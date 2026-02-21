امين عبد البنات: المحولات الكهربائية جاهزة في انتظار الإمداد الكهربائي

تفقد المهندس امين حسن عبد البنات مدير عام وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم يوم الخميس خدمات الكهرباء بمصانع المنطقة الصناعية سوبا .

وشملت جولاته عدد من المصانع وهي زيوت فوكس وماسوكة لتصنيع الحديد والتشكيل وكربستال للكرتون.وتاتي هذه الزيارة في إطار جولاته التفقدية للمناطق الصناعية بالولايه للاطمئنان على سير العمل بالمصانع والخدمات الأساسية فيها.والي ذلك أكد امين عبد البنات أن العمل في هذه المصانع يسير وفقا لما خطط له. والمحولات الكهربائية فيها جاهزة في انتظار الإمداد الكهربائي .

ومن جانبهم شكر أصحاب المصانع المدير العام لاهتمامه وجولاتة المستمرة للمصانع. وقال مدير مصنع فوكس انهم يتمتعون بإمداد الكهرباء العامة منذ العام الماضي مشيراً إلى اسقراره تماماً مؤكداً بان هناك زيادة في الإنتاج في الفترة الأخيرة.

خرطوم نيوز