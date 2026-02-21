بدء التشغيل التجريبي لمركز الحاجة فوزية بابكر لغسيل الكلى بمستشفى قري

بدا اليوم التشغيل التجريبي لمركز الحاجة فوزية بابكر لغسيل الكلى بمستشفى قري، في خطوة مهمة لتعزيز خدمات أمراض وجراحة الكلى وتخفيف العبء عن المرضى ومرافقيهم.

ويُعد المركز إضافة حقيقية لمنظومة خدمات غسيل الكلى بالولاية ، حيث تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، إلى جانب توفير الكوادر الطبية والفنية المدربة لضمان تقديم خدمة آمنة وفعالة وفق المعايير المعتمدة.

وقال الدكتور عثمان الزبير من إدارة مراكز الكلى بوزارة الصحة ولاية الخرطوم ان المركز يسع 60 سريع وبدعم سخي علي نفقة ابناء الحاجة فوزية بابكر وهذا المركز يقدم خدماته لكل منطقة شمال بحري حتي جنوب شندي، مبيناً أن التشغيل التجريبي يأتي ضمن خطة متكاملة لتوسعة وتحسين خدمات غسيل الكلى بالولاية، مشيراً إلى أن المرحلة التجريبية تهدف إلى التأكد من كفاءة الأجهزة وانسياب العمل قبل التشغيل الكامل للمركز.

وأوضح أن تشغيل المركز يسهم بصورة مباشرة في تقليل قوائم الانتظار، وتخفيف الضغط على المراكز الأخرى، خاصة في ظل تزايد أعداد مرضى الفشل الكلوي، مؤكداً التزامهم بتقديم خدمات مستدامة ذات جودة عالية تضمن سلامة المرضى واستمرارية العلاج.

ويأتي تدشين المركز بمستشفى قري في إطار الجهود المتواصلة لدعم وتطوير القطاع الصحي، وتعزيز وصول الخدمات التخصصية للمواطنين في مواقع سكنهم.

