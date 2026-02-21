والي جنوب كردفان يشيد بدعم واسناد حكومة ومواطني شمال كردفان

استقبل الأستاذ محمد إبراهيم عبد الكريم والي جنوب كردفان بمدينة كادقلي قافلة المساعدات الإنسانية التي سيرتها ولاية شمال كردفان دعماً وسنداً لمواطني جنوب كردفان .

وأعرب والي جنوب كردفان عن بالغ شكره وتقديره لحكومة وشعب وقطاعات ولاية شمال كردفان كافة على هذه المبادرة الإنسانية الصادقة، مؤكداً أن ما قدمته شمال كردفان يجسد معاني التكاتف والتعاضد بين أبناء الوطن الواحد، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها إنسان جنوب كردفان نتيجة الحصار وتداعيات الحرب التي أثرت بصورة مباشرة على معاش المواطنين وتوفر السلع والخدمات الأساسية.

وأشار عبد الكريم إلى أن هذه القافلة تمثل إسناداً حقيقياً وكبيراً للولاية في هذا التوقيت الدقيق، مبيناً أنها تعد أول قافلة دعم من الولايات تصل إلى مدينة كادقلي، الأمر الذي يعكس عمق الروابط التاريخية والاجتماعية بين الولايتين، ويؤكد أن النسيج الاجتماعي في كردفان يظل متماسكاً مهما تعاظمت التحديات.

كما أشاد والي جنوب كردفان بالقافلة الأخرى التي سيرتها شمال كردفان إلى مدينة الدلنج، معتبراً أن تواصل الدعم إلى أكثر من مدينة داخل الولاية يعكس حرصاً صادقاً على الوقوف مع المواطنين في مختلف المناطق، ويسهم في تخفيف حدة الضغوط المعيشية التي تواجه الأسر المتأثرة.

وأوضح عبد الكريم أن قافلة كادقلي تضم (51) عربة محملة بكميات من المواد الغذائية والسلع الضرورية، مؤكداً أن وصول هذه القافلة سيحدث انفراجاً ويساهم في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين .

ووصف والي جنوب كردفان وصول القافلة بأنها “فرحة كبيرة” لأهل كادقلي، ، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز روح الأمل والثقة وتؤكد أن الشعب السوداني قادر على تجاوز المحن بروح التضامن والتكافل.

وطمأن عبد الكريم المواطنين بأن حكومة الولاية وضعت ترتيبات لضمان توزيع المواد على جميع الشرائح المحتاجة والمتضررة والمتأثرة.

وفي ختام حديثه، جدد والي جنوب كردفان تقديره لقيادة وحكومة وشعب شمال كردفان، مؤكداً أن هذه المبادرة ستظل محل اعتزاز وتقدير، وستسهم في ترسيخ أواصر التعاون بين الولايتين، داعياً إلى استمرار مثل هذه المبادرات الوطنية التي تعزز وحدة الصف وتدعم استقرار المجتمعات.

سونا