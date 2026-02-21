بحث التوسع في زراعة القطن بين مشروع الجزيرة وشركة السودان للأقطان

بحث محافظ مشروع الجزيرة، المهندس إبراهيم مصطفى علي، مع المدير العام لشركة السودان للأقطان، الفريق الركن نصر الدين عبد الفتاح، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، لا سيما في مجال التوسع في زراعة محصول القطن بالمشروع خلال الموسم الزراعي الجديد.

وأكد الجانبان خلال لقاء بينهما بمقر شركة السودان للأقطان بمدينة بورتسودان، أهمية التنسيق المبكر واتخاذ التدابير اللازمة لزراعة القطن، حيث تقدر المساحة المخصصة في الموسم الزراعي 2026-2027، بـ(300) ألف فدان وذلك وفقاً لرغبات المزارعين، منوهين إلى أن هذه المساحات سيتم حصرها عبر مفتشي الغيط، تمهيداً للشروع في تحضيرات الأرض في وقت مبكر.