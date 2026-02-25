النفط قرب أعلى مستوى في 7 أشهر والذهب يرتفع

حومت أسعار ‌النفط بالقرب من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر اليوم (الأربعاء)، وسط قلق المستثمرين حيال نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات، على الرغم من محادثات مزمعة بين الطرفين غدا (الخميس)، كما صعدت أسعار الذهب مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.64% إلى 71.22 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.64% أو 42 سنتا إلى 66.05 دولار.

وبلغت أسعار خام برنت يوم الجمعة الماضي أعلى مستوى ‌لها منذ 31 ‌يوليو 2025، بينما وصلت أسعار خام غرب ‌تكساس ⁠الوسيط يوم الاثنين ⁠إلى أعلى مستوياتها منذ الرابع من أغسطس الماضي.

وحومت أسعار الخامين قرب تلك المستويات، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط لإجبار إيران على التفاوض لإنهاء برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية.

واندلاع أي صراع من شأنه تعطيل الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة ⁠البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ودول أخرى في منطقة ‌الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

في السياق ذاته، ارتفعت أسعار الذهب ‌اليوم مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس بوصفه ملاذا آمنا خلال التعاملات الآسيوية، في ظل تقييمهم لحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، بعد أن ألغت المحكمة العليا مجموعة كبيرة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بواقع 0.7% إلى 5181.95 دولار للأوقية، بعدما أنهى المعدن النفيس جلسة التداول السابقة منخفضا بأكثر من 1% مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد ‌أن لامس في ‌وقت سابق من اليوم أعلى مستوى ‌في ⁠ثلاثة أسابيع، وارتفعت العقود ⁠الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.3% إلى 5192.20 دولار.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق لدى كابيتال دوت كوم إن عودة السوق الصينية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات في الولايات المتحدة، يواصلان تعزيز جاذبية الذهب وإلى حد ما الفضة أيضا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 88.23 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين يوم (الاثنين)، وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 2.1% إلى 2212.72 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 1.4% إلى 1793.68 دولار.

