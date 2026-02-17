النفط يستقر والذهب دون 5000 دولار

استقرت ‌أسعار النفط، اليوم (الثلاثاء)، مع تقييم المستثمرين لمخاطر انقطاع الإمدادات، بعد أن أجرت إيران تدريبات بحرية، بالقرب من مضيق هرمز قبيل محادثات نووية مع الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، فيما انخفضت أسعار الذهب والفضة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه سيشارك “بصورة غير مباشرة” في المحادثات التي ستنعقد في جنيف، مضيفاً أنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2 % إلى 68.59 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 1.3% أمس، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتاً أو 1.34% إلى 63.73 دولار للبرميل، لكن ‌هذه الحركة السعرية ‌تشمل كامل تحركات أمس؛ نظراً لعدم صدور أسعار ‌التسوية أمس بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات ‌المتحدة.

وبدأت إيران أمس تدريبات عسكرية في مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي حيوي وطريق لتصدير النفط من دول مجلس التعاون الخليجي، التي تدعو منذ فترة طويلة إلى التحلي بالدبلوماسية لإنهاء النزاع.

وتصدر إيران، إلى جانب دول أخرى أعضاء في منظمة أوبك، معظم نفطها الخام عبر المضيق، ولا سيما إلى آسيا.

في السياق ذاته، انخفض الذهب 1% اليوم، مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية الرئيسية بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، في حين أدى ارتفاع الدولار أيضاً إلى الضغط على الأسعار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 4947.98 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن خسر 1% في وقت سابق من الجلسة، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.6 % إلى 4966.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار ‌0.2% مقابل سلة من العملات؛ مما ‌جعل الذهب ⁠أكثر تكلفة بالنسبة ⁠لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 5% إلى 72.66 دولار للأوقية، بعد تراجعها بأكثر من 3% في وقت سابق.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2025.05 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 1.5% إلى 1698.10 دولار

