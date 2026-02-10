ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف

شهدت بورصة أسواق محاصيل القضارف، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا في وارد المحاصيل الزراعية، حيث بلغ وارد الذرة (26,679) جوالًا مقارنة بـ(23,777) جوالًا ليوم أمس.

في المقابل، انخفض وارد محصول حبّ البطيخ إلى (11,733) جوالًا مقارنة بـ(11,909) جوالًا ليوم أمس، كما تراجع وارد السمسم إلى (1,423) جوالًا مقابل (2,399) جوالًا ليوم أمس، فيما بلغ وارد الدخن (1,890) جوالًا.

وظل سعر قنطار السمسم في حالة ثبات واستقرار طوال الأسابيع الماضية عند مبلغ (165) ألف جنيه، كما استقر سعر طن حبّ البطيخ (التسالي) عند (2) مليون جنيه مقارنة بيوم أمس.

وأفادت القضارف، ووفقًا لمؤشر أسعار سوق محاصيل القضارف، بأن أسعار أردب الذرة جاءت على النحو الآتي:

الفتريتة: (166) ألف جنيه

العَكِر: (166) ألف جنيه

الدَّبَر: (200) ألف جنيه

حريراي: (180) ألف جنيه

ود باكو: (175) ألف جنيه

فيما ارتفع سعر أردب محصول الدخن إلى مبلغ (241) ألف جنيه.

سونا