الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى، 46.82 جنيه للشراء، و46.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

– 46.84 جنيه للشراء.

– 46.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

– 46.82 جنيه للشراء.

– 46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

– 46.80 جنيه للشراء.

– 46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib”

– 46.82 جنيه للشراء.

– 46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

– 46.78 جنيه للشراء.

– 46.88 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول

– 46.79 جنيه للشراء.

– 46.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

– 46.82 جنيه للشراء.

– 46.92 جنيها للبيع

