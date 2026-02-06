تراجع حاد في أسعار الذهب والفضة والأسهم وسط ارتفاع الدولار وموجة بيع واسعة في السوق

انخفضت أسعار الذهب والفضة والمعادن النفيسة الأخرى، والاسهم بشكل حاد يوم الخميس وسط موجة بيع واسعة في السوق، حيث ساهم ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبًا، بالإضافة إلى مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في زيادة حدة التراجع. ضغوط على المعادن النفيسة.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.5% إلى 4838.81 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، متراجعًا عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع والذي سجله في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.9% إلى 4855.60 دولارًا للأونصة.

قال تيم ووترر، كبير محللي التداول في شركة كيه سي ام: “استمد الدولار دفعة جديدة مع ترشيح كيفن وارش رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتمكنت العملة من مواصلة صعودها، وأصبح المتداولون أكثر حذرًا الآن بشأن الذهب في ضوء التقلبات الحادة الأخيرة”.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في نحو أسبوعين يوم الخميس، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. تأثرت أسعار المعادن بارتفاع الدولار، حيث اتجه المتداولون نحو العملة الأمريكية تحسبًا لقرارات أسعار الفائدة الصادرة عن بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، والمقرر صدورها يوم الخميس.

كما شهد الدولار ارتفاعًا قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الهامة الأسبوع المقبل. وكان من المقرر صدور هذه البيانات يوم الجمعة، إلا أنها تأجلت إلى 11 فبراير بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، وفقًا لما صرح به مسؤولون في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وواصل الدولار مكاسبه من الأسبوع الماضي بعد أن رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيفن وارش رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويُنظر إلى وارش على أنه الخيار الأقل ميلًا للتيسير النقدي، وقد يُبقي السياسة النقدية العامة متشددة، حتى مع انخفاض أسعار الفائدة.

وقال كريستوفر وونغ، الاستراتيجي في بنك أو سي بي سي: “تدهورت المعنويات في معظم فئات الأصول، بما في ذلك المعادن النفيسة والعملات المشفرة وأسهم الدول، حيث تغذي الخسائر بعضها بعضًا، مما يخلق حلقة مفرغة وسط شح السيولة في السوق”.

تراجعت الأسهم الآسيوية، متأثرة بأداء نظيراتها الأمريكية، حيث دفعت المخاوف بشأن التكاليف المتزايدة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي قطاع التكنولوجيا إلى التراجع.

كانت الفضة أسوأ المعادن أداءً، حيث انخفض سعرها الفوري بنسبة تصل إلى 16% ليصل إلى 73.5565 دولارًا للأونصة في التداولات الآسيوية. كما تراجعت العقود الآجلة للفضة لشهر مارس بنسبة مماثلة، مسجلةً أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 73,383 دولارًا للأونصة. وكان المعدن النفيس قد سجل الأسبوع الماضي مستوى قياسيًا بلغ 121.64 دولارًا.

بدأت الخسائر في الأسواق الصينية، حيث امتدت موجة التراجع في العقود الآجلة للفضة في شنغهاي إلى التداولات الفورية. وشهدت خسائر يوم الأربعاء تراجعًا كبيرًا في أسعار الفضة، حيث محت إلى حد كبير الانتعاش الذي حققته مؤخرًا، وعادت إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها التي سجلتها الأسبوع الماضي.

وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك او سي بي سي: “على الرغم من انخفاض أسعار المعادن النفيسة قليلاً بعد التصحيح، إلا أن حساسيتها للدولار الأمريكي، وإعادة تقييم العائدات، والغموض المحيط بسياسة الاحتياطي الفيدرالي في ظل القيادة الجديدة، لا تزال مرتفعة. وبينما من المرجح أن تكون مراكز التداول قد عادت إلى وضعها الطبيعي إلى حدٍ ما، إلا أن الثقة ربما لم تستعد بالكامل، مما يُشير إلى فترة محتملة من التداول المتقلب ذي الاتجاهين”.

ومع ذلك، أشار وونغ إلى أن العوامل الأساسية وراء مكاسب الفضة الأخيرة لا تزال قائمة، وأن المعدن من المرجح أن يستفيد من مكانته كمعدن نفيس وصناعي. بينما قال كونال شاه، رئيس قسم الأبحاث في شركة نيرمال بانغ للسلع في مومباي: “إذا تجاهلنا التوترات الجيوسياسية وتوجهات التخلي عن الدولار في الوقت الراهن، فإن فرص ارتفاع أسعار المعادن ضئيلة”.

وأضاف شاه: “تلاشى الطلب الصناعي عند المستويات المرتفعة. توقف معظم المشترين الصناعيين عن شراء الفضة، حتى أن منتجي الألواح الشمسية في الصين يبحثون عن بدائل”.

على الصعيد الجيوسياسي، اتفقت إيران والولايات المتحدة على عقد محادثات في سلطنة عُمان يوم الجمعة، وفقًا لما أفاد به مسؤولون من الجانبين. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عقب محادثات وصفها بـ”الإيجابية للغاية” مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء، بأن الصين تدرس شراء المزيد من فول الصويا المزروع في الولايات المتحدة.

كما تراجعت أسعار المعادن بشكل عام، إذ انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 8.7% إلى 2033.35 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولارًا في 26 يناير، بينما تراجع سعر البلاديوم بنسبة 5.8% إلى 1672.00 دولارًا.

وقال محللو السلع النفيسة لدى انفيستنق دوت كوم، تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الخميس، بعد أن كانت قد حققت مكاسب مبكرة، بينما هوت أسعار الفضة في تراجع حاد بعد انتعاش قصير الأمد شهدته هذا الأسبوع.

واستأنفت أسواق المعادن تراجعها بشكل كبير بعد فترة راحة وجيزة هذا الأسبوع، حيث أثر ارتفاع الدولار، قبيل اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية في أوروبا، سلبًا على القطاع.

