توقيع عقد شراكة بين وزارة الزراعة بالخرطوم ومطابع السودان للعملة

وقع المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم د. سرالختم فضل المولى عبد اللطيف اليوم عقد شراكة وتعاون بين الوزارة وشركة مطابع السودان للعملة المحدودة، بحضور مساعد المدير العام للثروة الحيوانية د. لبنى جعفر، والمستشار القانوني للوزارة، وممثل الشركة مدير عام قطاع أم درمان حبيب بأبوعبد الله.

وتهدف الشراكة إلى طباعة 5 ملايين نسخة من استيكر فحص وتفتيش الدواجن للعام 2026، على أن تتم الطباعة على دفعات خلال العام.

يأتي ذلك ضمن اهتمام الوزارة بتعزيز قطاع الدواجن الذي تعافى بصورة كبيرة بعد الحرب، بجانب تحسين جودة المنتجات الداجنة وزيادة عدد المجازر التجارية للعمل في قطاع الدواجن.

سونا