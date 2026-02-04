الذهب يقفز أكثر من 2% ويتجاوز مجددًا مستوى 5 آلاف دولار للأوقية

سجّلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا بأكثر من 2 بالمئة، لتواصل أفضل أداء لها منذ عام 2008، بعد مكاسب قوية حققتها خلال الجلسة السابقة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2 بالمئة ليصل إلى 5044.74 دولارًا للأوقية، بعدما قفز 5.9 بالمئة أمس الثلاثاء.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة 2.7 بالمئة، لتسجل 5067.0 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن الأخرى، زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 بالمئة إلى 86.92 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى قياسيًّا بلغ 121.64 دولارًا يوم الخميس.

وارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 بالمئة إلى 2260.50 دولارًا للأوقية، بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولارًا في 26 يناير.

كما صعد سعر البلاديوم بنحو 3 بالمئة ليصل إلى 1782.85 دولارًا للأوقية.

سبق