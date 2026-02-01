سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد 1 فبراير 2026، خلال منتصف التعاملات، فيما استقر في البنك المركزى المصرى عند، 46.84 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى، 47.13جنيه للشراء، 47.23 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى، 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، 47.12 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 47.10 جنيه للشراء، 47.20 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

– 47.13 جنيه للشراء.

– 47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

– 47.17 جنيه للشراء.

– 47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

– 47.12 جنيه للشراء.

– 47.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib”:

– 46.85 جنيه للشراء.

– 46.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقارى المصرى:

– 47.10 جنيه للشراء.

– 47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة:

– 47.10 جنيه للشراء.

– 47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول:

– 47.10 جنيه للشراء.

– 47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

– 46.85 جنيه للشراء.

– 46.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد:

– 47.10 جنيه للشراء.

– 47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

– 47.13 جنيه للشراء.

– 47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى

– 47.10 جنيه للشراء.

– 47.20 جنيه للبيع.

