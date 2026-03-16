تراجع إنتاج الإمارات النفطي إلى النصف بعد إغلاق مضيق هرمز

أفادت “رويترز” بتراجع إنتاج الإمارات النفطي لأكثر من النصف على خلفية الحرب على إيران، وإغلاق مضيق هرمز وتعطل عمليات الشحن.

وأدى توقف الملاحة التجارية عبر الممر المائي الحيوي، الذي يمر عبره عادة نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة الدولية. ويعد مضيق هرمز الطريق الرئيسي لصادرات النفط من دول الخليج إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وأضافت المصادر لوكالة “رويترز” أن القيود المفروضة على حركة السفن وارتفاع المخاطر الأمنية في المنطقة أدت إلى تعطيل عمليات الشحن، ما دفع شركات الطاقة إلى تقليص الإنتاج مؤقتا مع امتلاء مرافق التخزين وصعوبة تصدير الخام.

وكانت أسعار النفط قد قفزت في الأسواق العالمية متجاوزة مستوى 100 دولار للبرميل منذ اندلاع الحرب، في ظل مخاوف من نقص الإمدادات من منطقة الخليج التي تمثل أحد أهم مراكز إنتاج النفط في العالم.

ويرى محللون أن استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، خصوصا مع اعتماد العديد من الاقتصادات الآسيوية على نفط الخليج.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه دول غربية جهودها لتأمين حركة الملاحة في المنطقة، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يفاقم التقلبات في أسعار الطاقة ويؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.

المصدر: “رويترز”