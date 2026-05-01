استعدوا لـ”الانهيار العظيم”.. علماء يتوقعون موعد نهاية الكون

يستكشف العلماء سيناريوهات جديدة لمصير الكون، تشير إلى احتمال أن تكون نهايته أقرب مما كان يعتقد سابقا، وذلك استنادا إلى نماذج حديثة وبيانات فلكية متطورة.

فقد تنبأت دراسة أجراها علماء من مركز دونستيا الدولي للفيزياء، بأن الكون قد يصل إلى نهايته بعد نحو 33.3 مليار سنة من الانفجار العظيم. وبما أن عمر الكون الحالي يقدّر بنحو 13.8 مليار سنة، فإن ذلك يعني أن أمامه أقل من 20 مليار سنة قبل نهاية محتملة وفق هذا النموذج.

وكان التصور السائد حتى وقت قريب أن الكون سيستمر في التمدد إلى ما لا نهاية تقريبا، ليصل في النهاية إلى ما يعرف بـ”الموت الحراري”، حيث تتباعد المجرات وتبرد النجوم تدريجيا حتى يختفي النشاط الكوني تقريبا. لكن الدراسة الجديدة تقترح سيناريو مختلفا أكثر درامية.

فبحسب العلماء، قد يمر الكون بمرحلة تعرف بـ”الانهيار العظيم”، حيث يتوقف التمدد الكوني الحالي ثم ينعكس، لتبدأ المجرات والنجوم والكواكب في التقلص نحو بعضها البعض، حتى تصل إلى حالة من الانضغاط الشديد.

ويربط هذا السيناريو بطبيعة “الطاقة المظلمة”، وهي القوة الغامضة التي تتحكم في تمدد الكون. وكان الاعتقاد السائد أنها ثابتة، لكن بيانات حديثة من جهاز مسح الطاقة المظلمة (DESI)، الذي رصد نحو 47 مليون مجرة، تشير إلى احتمال أن هذه الطاقة ليست ثابتة بل تتغير مع الزمن.

وإذا تأكد هذا التغير، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ تمدد الكون ثم عكسه، بما يفتح الباب أمام سيناريو “إعادة الانكماش” الكوني.

ولفهم هذه الفرضية بشكل أدق، استخدم العلماء نموذجا يعرف باسم نموذج طاقة الأكسيون المظلمة (aDE)، الذي يفترض أن الطاقة المظلمة تتكون من مزيج بين حقل فيزيائي خفيف يسمى “الأكسيون” وثابت كوني مرتبط ببنية الزمكان.

وعند تطبيق هذا النموذج على بيانات DESI، وجد الفريق أنه ينسجم مع عدد من الملاحظات الفلكية، لكنه في الوقت نفسه يقود إلى نتيجة محتملة مفادها أن الكون قد ينتهي بانهيار شامل.

ومع استمرار هذا الانكماش المفترض، قد تتجمع المادة بشكل متزايد، ما يؤدي إلى تكوّن ثقوب سوداء ضخمة واندماجها، قبل أن ينتهي الكون في حالة كثيفة للغاية تعرف بالتفرد.

ويقول العلماء إن هذا السيناريو قد يعني أن الكون بأكمله سينهار في نهاية المطاف داخل ثقوب سوداء عملاقة، تحجب ما تبقى من بنيته النهائية.

ورغم ذلك، يؤكد العلماء أن هذه النتائج لا تزال ضمن نطاق النماذج النظرية، وأن مستقبل الكون الحقيقي لم يُحسم بعد، خصوصا مع عدم اكتمال تحليل أحدث بيانات مرصد DESI.

ومن المتوقع أن تُنشر دراسات إضافية خلال العام المقبل، ستساعد في تحديد ما إذا كانت الطاقة المظلمة تتغير بالفعل، وبالتالي ما إذا كان سيناريو الانهيار العظيم ممكنا أم لا.

وفي كل الأحوال، يشير العلماء إلى أن هناك أحداثا كونية أقرب بكثير على المدى الزمني، مثل احتمال اصطدام مجرة درب التبانة بمجرة أندروميدا خلال أربعة إلى عشرة مليارات سنة، وهو حدث قد يسبق أي تغيرات كونية كبرى بمراحل طويلة.

المصدر: ديلي ميل