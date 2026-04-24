رسميا.. برشلونة يعلن غياب لامين جمال حتى نهاية الموسم

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم أن جناحه لامين جمال تعرض لإصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ اليسرى سيغيب على إثرها عن بقية مباريات الموسم الحالي.وقال نادي برشلونة في منشور عبر حسابه على منصة (X): “أثبتت الفحوصات التي أُجريت للاعب لامين جمال أنه يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، وسيخضع على إثرها لعلاج تحفظي”.وأضاف: “وبذلك سيغيب لامين عن بقية الموسم، ومن المتوقع أن يكون متاحا للمشاركة في كأس العالم”.

وقد خضع لامين جمال (18 عاما) للفحوصات الطبية مع نادي برشلونة، وتشير التقييمات الأولية إلى فترة غياب تتراوح بين 4 و6 أسابيع، في انتظار التقرير الطبي الرسمي الذي سيصدره النادي خلال الساعات المقبلة.

من المقرر أن ينضم لامين إلى معسكر المنتخب الإسباني يوم 30 مايو في لاس روزاس، وسيتم إرسال القائمة النهائية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 1 يونيو، وسيبدأ منتخب إسبانيا مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم يوم 15 يونيو أمام كاب فيردي في أتلانتا، لذلك لن يواجه أي مشكلة في الجاهزية لهذه المباراة.

وسيخوض المنتخب الإسباني مباراتين تحضيريتين، الأولى أمام العراق، والتي لم يتم تأكيدها بشكل نهائي بعد، في لا كورونيا يوم 4 يونيو، والثانية في بويبلا (المكسيك) أمام بيرو يوم 8 يونيو. وهما مباراتان إعداديتان قد يحصل فيهما لامين على بعض الدقائق.

وعلى أي حال، فإن المرحلة الأولى لإسبانيا لا يتوقع أن تكون معقدة، مع مواجهات أمام كاب فيردي يوم 15 يونيو، والسعودية يوم 21 يونيو، بينما يواجه منتخب الأوروغواي في غوادالاخارا يوم 26 يونيو. وتعد بطولة كأس العالم 2026 طويلة جدا وتنتهي في 19 يوليو 2026، ما يتيح وقتا كافيا لمشاركته.

